liveHD7 مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر دوري بلس يلا شوت Kora live كورة ستار النصر والاتفاق...

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر دوري بلس يلا شوت مشاهدة الاسطورة كورة ستار بث مباشر النصر والاتفاق كورة لايف رابط مباراة النصر اليوم مباشر كورة أون لاين للجوال والآيفون، يعود اليوم النصر للمسابقة المحلية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حين يواجه فريق الاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة بتوقيت مكة.

وتأمل جماهير النصر أن يستفيق الفريق من الخسارة التي لحقت به مؤخرا هذا الأسبوع حين سجل الخسارة الأولى في المباراة الافتتاحية له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام الوصل في ستاد زعبيل بهدف نظيف أحرزه الوصل في شوط المباراة الثاني جعل النصر في قاع المجموعة برصيد صفر من النقاط في المركز الرابع.

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بث مباشر مباراة النصر والاتفاق يلا شوت مباراة النصر والاتفاق الأسطورة مشاهدة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والاتفاق دوري بلس، وتُقام مباراة النصر والاتفاق اليوم قبل العودة الآسيوية مرة أخرى حيث يخوض النصر المواجهة الثانية له أمام ذوب آهن يوم الأثنين القادم وهو ما قد اشتكى منه مدرب النصر قبل مباراة الوصل حيث وضح أن الفريق يعاني من ضغط المباريات وتأثيرها على جاهزية اللاعبين.

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بث مباشر النصر والاتفاق مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر الاسطورة livehd7 يلا شوت كورة ستار النصر والاتفاق بث مباشر كورة لايف، وعن تلك المباراة فقد استعد فريق الاتفاق جيدا لها حيث اختتم الفريق تدريباته أمس في حصة تدريبة لم تتجاوز 60 دقيقة، بينما يسعى النصر لعدم التفريط في أي نقطة من نقاط المباراة حتى لا يتسع الفارق مع الهلال لأكثر من 6 نقاط لاسيما أن الهلال يخوض مباراته في نفس الجولة اليوم أيضا أمام فريق الوحدة.

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ويأتي الدعم لكل فريق قبل المواجهة حيث قررت ادارة الاتفاق منح كل لاعب مكافأة قدرها 10 آلاف ريال في حال الفوز بالمباراة وذلك سعياً من الادارة في تحسين وضعية الفريق والخروج من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، بينما حرص عضو الشرف لنادي النصر فهد المقيشح على تشجيع تواجد الجماهير لدعم العالمي باعلانه عن تحمل 1000 تذكرة لجماهير النصر وهو ما شكرته ادارة النصر عليه.

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