دوري بلس LIVEHD7.. الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية KSA SPORT بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة...

دوري بلس بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف اون لاين دوري بلس، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي، حيث سيلتقي فريق الاهلي السعودي نظيره فريق القادسية وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لنتعرف الآن على موعد مباراة الاهلي والقادسية والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي والقادسية اونلاين.

مباراة الاهلى والقادسية بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق القادسية يدخل هذا اللقاء وهدفه الوحيد الحصول على الثلاث نقاط ليتحسن ترتيبه في جدول الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، وسوف تشهد المباراة منافسة من العيار الثقيل، أما عن فريق الاهلي السعودي فأنه يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعدما حصل على أول 3 نقاط على يد السد القطري في دوري أبطال آسيا، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 37 نقطة، أمله الوحيد الأقتراب من فريق الهلال صاحب الصدارة، دوري بلس مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والقادسية

يبدأ اللقاء اليوم الجمعة الموافق 8-3-2019 في تمام الساعة الــ2:40 بتوقيت مصر، والساعة الـ 3:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 4.40 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تبث المباراة علي قناة السعودية الرياضية، وسوف يعلق المعلق مشاري القرني.

مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية