رياضة | جروس يرفض إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يرفض إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك إجراء تغييرات جديدة على تشكيل الابيض للمباراة المقبلة امام جورماهيا الكيني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المدير الفني للجهاز المعاون بأنه يرفض إجراء عملية التدوير في الوقت الحالي حرصا على عدم تعرض الفريق لأزمة في نتائج المباريات المقبلة، وانه سوف يعتمد على المجموعة الأساسية التي خاض بها المباريات الأخيرة.