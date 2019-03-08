رياضة | خطوة وحيدة تفصل زيدان عن العودة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل زيدان عن العودة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولي نادي ريال مدريد الإسباني رغبتهم في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل قيادة تدريب الفريق في الفترة المقبلة من الموسم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب خوسيه لويس سانشيز، إن إدارة ريال مدريد كلفت بوتراجينيو للوصول لاتفاق مع زين الدين زيدان، وتوليه قيادة الفريق بعد الفترة الأخيرة التي شهدت نتائج كارثية.

ووضع زيدان شروطا من أجل العودة لقيادة الملكي، حيث يريد أحداث ثورة داخل الفريق، والتعاقد مع مجموعة من اللاعبين في انتقالات الصيف المقبلة.

وتعرض ريال مدريد لاسبوعا كارثيا، حيث خرج من كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، وخسر مباراة الكلاسيكو في الليجا، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا.