رياضة | عدلي القيعي يحدد 5 شروط لتصالح الأهلي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي القيعي يحدد 5 شروط لتصالح الأهلي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على مؤتمر "نبذ التعصب" الذي عقد الأسبوع الماضي بدعوة من رابطة النقاد الرياضيين.
وقال عدلي القيعي في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "المصالحة بإعادة الحقوق لأصحابها وليست بالمؤتمرات، الثأر في الصعيد ينتهي باعتراف المخطئ الذي يحمل كفنه ويترك المعتدى عليه يتخذ قرارًا بالمسامحة أم لا".
وأضاف: "هل من الإنصاف أن تنتهي الأمور بالأحضان في المؤتمرات بعد أن تعرض الأهلي للقذف والإهانة وتشويه بالصوت والصورة؟".
وأكمل: "مؤتمر نبذ التعصب بدأ بالهجوم على الأهلي ولم تتم إزالة أسباب الاحتقان".
وواصل قائلا: "رئيس الزمالك يعتقد أنه المجني عليه ويتصور أنه المعتدى عليه المتجاوز فى حقه والذي نأى بنفسه عن حضور مثل هذه الجلسات حتى لا يسمع مزيداً من التجاوزات".
وتابع: "ننتعامل في أي موضوع مع أصناف من البشر أخطرهم، المتطرفون الذين كل همهم في التفسيرات التي تأتي على هواهم ولن يُصلح أو يغير عقيدتهم أي مؤتمرات، وصنف آخر لا يبالي ولا يكترث بالموضوع".
وعن إنهاء حالة الاحتقان بين مسؤولي الناديين قال: "البداية برد المظالم بالاعتذار وتوضيح الأمور وتبرئة الآخر ولا تسئ إلينا، ولا تدخلنا طرفاً فى صراعك مع اللجنة الأوليمبية، امتنع عن الأذى وأعلن توبتك عن الأفعال السابقة بشرط أن تكون توبة ناصوحة دون العودة إلى الأفعال السابقة".
يذكر أن الأهلي تغيب عن مؤتمر نبذ التعصب بينما حضر مجلس إدارة اتحاد الكرة بأكمله ووزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رؤوساء الأندية والنقاد الرياضيين.
رئيس الزمالك يتحدى كريستيان جروس
طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تطبيق العدل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة واعتبار الأمر طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات.
وشدد رئيس الزمالك على جروس بضرورة أن يشارك الأصلح بعيدًا عن المجاملات أو النجومية مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يجتهد ويقاتل داخل المستطيل الأخضر سيحصل على فرصته ويتواجد مع الفريق بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق على حساب بترو أتليتكو الأنجولي وسط غياب بعض النجوم وعلى رأسهم كهربا بسبب الإيقاف.
الزمالك يفاوض إسلام جابر
تلقى إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إلى صفوف الداخلية، عرضًا من مسؤولي نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.
ويقود المفاوضات مع اللاعب، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أجرى اتصالات مع جابر، لاستطلاع رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.
وأكد مسؤولو المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على عدم الممانعة في رحيل اللاعب، إلا أنها لن تعترف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أو عبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصةً أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الجاري.
صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.
وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.
ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.