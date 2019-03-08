رياضة | عدلي القيعي يحدد 5 شروط لتصالح الأهلي مع الزمالك

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علق عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على مؤتمر "نبذ التعصب" الذي عقد الأسبوع الماضي بدعوة من رابطة النقاد الرياضيين.

وقال عدلي القيعي في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "المصالحة بإعادة الحقوق لأصحابها وليست بالمؤتمرات، الثأر في الصعيد ينتهي باعتراف المخطئ الذي يحمل كفنه ويترك المعتدى عليه يتخذ قرارًا بالمسامحة أم لا".

وأضاف: "هل من الإنصاف أن تنتهي الأمور بالأحضان في المؤتمرات بعد أن تعرض الأهلي للقذف والإهانة وتشويه بالصوت والصورة؟".

وأكمل: "مؤتمر نبذ التعصب بدأ بالهجوم على الأهلي ولم تتم إزالة أسباب الاحتقان".

وواصل قائلا: "رئيس الزمالك يعتقد أنه المجني عليه ويتصور أنه المعتدى عليه المتجاوز فى حقه والذي نأى بنفسه عن حضور مثل هذه الجلسات حتى لا يسمع مزيداً من التجاوزات".

وتابع: "ننتعامل في أي موضوع مع أصناف من البشر أخطرهم، المتطرفون الذين كل همهم في التفسيرات التي تأتي على هواهم ولن يُصلح أو يغير عقيدتهم أي مؤتمرات، وصنف آخر لا يبالي ولا يكترث بالموضوع".

وعن إنهاء حالة الاحتقان بين مسؤولي الناديين قال: "البداية برد المظالم بالاعتذار وتوضيح الأمور وتبرئة الآخر ولا تسئ إلينا، ولا تدخلنا طرفاً فى صراعك مع اللجنة الأوليمبية، امتنع عن الأذى وأعلن توبتك عن الأفعال السابقة بشرط أن تكون توبة ناصوحة دون العودة إلى الأفعال السابقة".

يذكر أن الأهلي تغيب عن مؤتمر نبذ التعصب بينما حضر مجلس إدارة اتحاد الكرة بأكمله ووزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رؤوساء الأندية والنقاد الرياضيين.