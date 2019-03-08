رياضة | مخطط "لاسارتي" لخطف بطاقة التأهل للأهلي من الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط "لاسارتي" لخطف بطاقة التأهل للأهلي من الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، خطة مواجهة فيتا كلوب، حيث يعكف الجهاز الفنى منذ وصوله للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس والتى تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو، وأجبرت درجة الحرارة المرتفعة الأهلى على التدريب ليلاً طوال فترة إقامة الفريق هناك.

ويستعد النادي الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، مساء السبت، على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كنشاسا،

ودخل الثنائى هشام محمد وأحمد فتحى حسابات مارتن لاسارتى للعب فى منطقة وسط الملعب لتعويض غياب وسط الملعب.

ويخطط لاسارتي لإعادة الثنائى حسين الشحات ورمضان صبحى للتشكيلة الأساسية بعد منحهما راحة فى مواجهة بتروجت الأخيرة ببطولة الدورى العام، حيث دفع بجيرالدو وجونيور أجاى على أطراف الملعب.

ويفاضل لاسارتى بين الثنائى مروان محسن وأجايي لقيادة هجوم الأحمر بعد تألقهم في الفترة الأخيرة.