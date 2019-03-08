رياضة | "كاف" يتوقع مشاهدة قياسية لحفل سحب قرعة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يتوقع مشاهدة قياسية لحفل سحب قرعة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سلط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المحدد لها 12 أبريل المقبل بمصر.
وذكر الموقع الرسمى لـ"كاف" أنه يتوقع مشاهدة مليار شخص لحفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام في منطقة الأهرامات.
وأضح الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أن هانى أبو ريدة يقود الهيكل التنظيمى للمسابقة الإفريقية بصفته رئيسًا للاتحاد المصرى لكرة القدم، بينما أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كمنسق عام ومحمد فضل مدير البطولة.
وأعلن "كاف" عن رؤساء لجان بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى جاءت كالتالى، محمد سلطان اللجنة الطبية، أسامة إسماعيل للإعلام، محمد كامل للتسويق، أحمد عبد الله للمسابقات وطارق كامل للبروتوكول، في حين يقود شعبان بسطاوي لجنة الخدمات اللوجستية، حاتم سرور للأمن، محمد عبادة لدعم تكنولوجيا المعلومات، كامل أبو علي للسياحة، محمد عبد المنعم الصاوي للمتطوعين، تامر غنام للمالية، مينا سامح للنقل وياسر فتحي للتشريع.
والجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.
رئيس الزمالك يتحدى كريستيان جروس
طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تطبيق العدل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة واعتبار الأمر طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات.
وشدد رئيس الزمالك على جروس بضرورة أن يشارك الأصلح بعيدًا عن المجاملات أو النجومية مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يجتهد ويقاتل داخل المستطيل الأخضر سيحصل على فرصته ويتواجد مع الفريق بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق على حساب بترو أتليتكو الأنجولي وسط غياب بعض النجوم وعلى رأسهم كهربا بسبب الإيقاف.
الزمالك يفاوض إسلام جابر
تلقى إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إلى صفوف الداخلية، عرضًا من مسؤولي نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.
ويقود المفاوضات مع اللاعب، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أجرى اتصالات مع جابر، لاستطلاع رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.
وأكد مسؤولو المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على عدم الممانعة في رحيل اللاعب، إلا أنها لن تعترف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أو عبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصةً أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الجاري.
صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.
وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.
ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.