رياضة | "كاف" يتوقع مشاهدة قياسية لحفل سحب قرعة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يتوقع مشاهدة قياسية لحفل سحب قرعة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المحدد لها 12 أبريل المقبل بمصر.

وذكر الموقع الرسمى لـ"كاف" أنه يتوقع مشاهدة مليار شخص لحفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام في منطقة الأهرامات.

وأضح الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أن هانى أبو ريدة يقود الهيكل التنظيمى للمسابقة الإفريقية بصفته رئيسًا للاتحاد المصرى لكرة القدم، بينما أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كمنسق عام ومحمد فضل مدير البطولة.

وأعلن "كاف" عن رؤساء لجان بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى جاءت كالتالى، محمد سلطان اللجنة الطبية، أسامة إسماعيل للإعلام، محمد كامل للتسويق، أحمد عبد الله للمسابقات وطارق كامل للبروتوكول، في حين يقود شعبان بسطاوي لجنة الخدمات اللوجستية، حاتم سرور للأمن، محمد عبادة لدعم تكنولوجيا المعلومات، كامل أبو علي للسياحة، محمد عبد المنعم الصاوي للمتطوعين، تامر غنام للمالية، مينا سامح للنقل وياسر فتحي للتشريع.

والجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.