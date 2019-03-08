رياضة | أزمة في هوفنهايم قبل مواجهة نورنبيرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في هوفنهايم قبل مواجهة نورنبيرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جوليان ناجلزمان، المدير الفني لفريق هوفنهايم، اليوم الجمعة، إن الفريق سيفقد جهود لاعب خط الوسط كريم ديميرباي، في المباراة المقررة أمام نورنبيرج، الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتعرض ديميرباي (25 عاما) لإصابة في ربلة الساق، خلال مشاركته في المباراة التي خسرها هوفنهايم أمام آينتراخت فرانكفورت 2-3 مطلع هذا الأسبوع.

كذلك يغيب دينيس جايجر عن الفريق، حيث لا يزال يتعافى من عملية جراحية، بينما يغيب المدافع كاسيم نوهو بسبب الإيقاف.



ويحتل هوفنهايم المركز التاسع في البوندسليجا بفارق 5 نقاط خلف آخر المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

وقال ناجلزمان "نحن بحاجة إلى تحقيق الاستقرار فيما يتعلق بالنتائج. لقد قدمنا عروض رائعة، لكن النتائج لم تعكس ذلك".

