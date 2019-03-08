رياضة | بعثة مصر تصل "أبوظبي" للمشاركة في الاولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة مصر تصل "أبوظبي" للمشاركة في الاولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت إلى مطار أبوظبى الدولى بعثة الاولمبياد الخاص المصرى للمشاركة في الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص.

وكان فى استقبال البعثة شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات ممثلا عن الرئاسة الأقليمية، وأسامة حمدي قنصل مصر بأبوظبي ممثلا عن السفير المصرى بالإمارات السيد محمد جاد.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية ببعثة قوامها 101 فردا بينهم 72 لاعبا 37 لاعبا و 35 لاعبة ويبلغ عدد اللاعبين الشركاء أربع لاعبين يشاركون فى كرة القدم الموحدة.

وتشارك مصر فى 14 رياضة هى البوتشى ، التزلج على العجلات ، الجمباز ، كرة القدم الموحدة ، السلة بنات ، تنس الطاولة ، التنس الارضى ، الفرسية ، رفع الاثقال ، الدراجات ، العاب القوى ، السباحة ، الريشة الطائرة ، البوتشى.

ويترأس البعثة عمرو الطحاوى و تضم البعثة نائبين أحمد سرحان و طارق النجار والدكتور محمد عسكر طبيبا للبعثة.

فيما تتطلق اليوم برنامج المدن المضيفة أحد أبرز سمات الأولمبياد الخاص قبل إنطلاق ألعابهم العالمية بأبوظبى حيث تم توزيع الدول ال194 المشاركة فى الألعاب والـ7500 لاعب ولاعبه على الامارات السبع، حيث تستضيف إمارة دبى مصر إلى جانب الأردن، ليبيا، موريتانيا، سلطنة عمان، سوريا، تونس من الدول العربية وعدد من دول باقى مناطق العالم السبع ، لقضاء ثلاثة أيام قبل التوجهه الى ابوظبى للمشاركة فى مباريات التقسم التى تسبق انطلاق المنافسات الرسمية يوم 15 مارس .

ويترأس باسم التهامى المدير الوطنى والاستاذ بكلية التربية الرياضية اللجنة الفنية لرياضة الريشة الطائرة حيث يعد واحد من خبراء تعديل قوانينها ، وهى المرة الثانية للتهامى لرئاسة هذه اللجنه الفنية وكانت المرة الاولى فى الألعاب العالمية الماضية بلوس أنجلوس 2015 .

ويشارك نجم الغناء تامر حسنى فى حفل الافتتاح ، وكان حسنى قد شارك من قبل حفل افتتاح الالعاب الاقليمية الثامنة بالقاهرة عام 2014 والتى شرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن نجوم العرب المشاركين فى حفل الافتتاح حسين الجسمي و الفنانة السورية أصالة .