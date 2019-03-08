رياضة | 20 لاعبا في قائمة الحرية استعدادا لموقعة دكرنس بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة الحرية استعدادا لموقعة دكرنس بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار محمد سليمان المدير الفني للحرية المطروحي 20 لاعبا للسفر لمدينة المنصورة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة دكرنس التي تنطلق في الثالثة من عصر السبت، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة للصعود للممتاز "ب".

وضمت القائمة: محمد محمود، محمد فوزي ، محمد جمعة، طارق ناصر ، خليفة سعيد ، هاني رجب ، هشام الدسوقي ،ابو بكر سلومة، رمضان عبد المقصود ، احمد سعيد ، مصطفي كمال ، مبروك احمد ، مؤمن سعيد ، محمد علي ،حسن سوستة، محمد حسن ،شريف سعيد ، عز الدين خميس ، احمد علاء ، طارق سالم.

ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية للاستمرار في صدارة المجموعة بعد فوزة في اولي الجولات بمطروح علي مركز شباب بداوي بهدفين لهدف وتعادل منافسية دكرنس وبيلا في الجولة ذاتها بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثالثة

1 - الحرية 3 نقاط

2- دكرنس نقطة وحيدة

3- بيلا نقطة وحيدة

4- مياة البحيرة صفر

5- شبان بدواي صفر