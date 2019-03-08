رياضة | مواجهات قوية لدكرنس ومياة البحيرة في ثاني جولات الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لدكرنس ومياة البحيرة في ثاني جولات الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر السبت، منافسات الجولة الثانية، بالمجموعة الثالثة، من دورة الترقي المؤهلة بدوري الممتاز "ب".

ومن المقرر أن يستضيف فريق دكرنس صاحب المركز الثانى بنقطة وحيدة نظيرة فريق الحرية صاحب الصدارة بثلاث نقاط والذى يطمح فى تحقيق الفوز الثانى والذى يقربه بنسبة كبيرة من الحصول على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة بينما يسعى أصحاب الأرض فى الإستفاقة عقب التعادل الايجابى بهدف لمثله فى اللحظات الأخيرة، خارج ملعبة أمام فريق بيلا بالجولة الأولى.

على الجانب الأخر، يستضيف فريق شبان بدواي، الأخير، نظيرة، فريق مياه البحيرة صاحب المركز الرابع، والذى غاب عن المشاركة في الجولة الأولى والذى يسعى لتحقيق إنطلاقة قوية فى أولى مبارياته بدورة الترقى والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب بدواى الصعب .

وشهدت الجولة الأولى تعادل بيلا مع دكرنس 1-1، وفوز الحرية على بداوي 2-1.

ترتيب المجموعة الثالثة :

١ الحرية ٣ نقاط

٢ دكرنس ١ نقاط

٣ بيلا ١ نقاط

٤ مياه البحيرة بلا نقاط

٥ شبان بدواى بلا نقاط