مصدر لمصراوي: عبد الحفيظ يجتمع مع مؤمن زكريا لتحديد مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، سيعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع اللاعب مؤمن زكريا والذي خرج على سبيل الإعارة لصفوف أحد السعودي من أجل بحث مستقبله.

وكان مؤمن زكريا خرج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لصفوف أحد إلا أن إدارة السعودي قررت إنهاء الإعارة بداعي إصابة اللاعب وحاجته لفترة علاج.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر الخليج 365، اليوم الجمعة، أن الاجتماع سيأتي من أجل مناقشة مستقبل اللاعب سواء بالعودة للتدريبات أو خروجه لفترة احتراف حتى نهاية الموسم في إحدى الدوريات التي مازال القيد مفتوحًا بها حتى الآن.

وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا لم يحسم قراره النهائي حتى هذه اللحظة سواء بالإنتظام في تدريبات الأهلي لحين حلول فترة الانتقالات الصيفية، أو خوض تجربة احتراف قصيرة يستطيع من خلالها استعادة مستواه البدني والفني ومن ثم العودة للفريق الأحمر مع بداية الموسم المقبل.

وسبق وأن أعلن وكيل اللاعب أحمد يحيى في تصريحات لمصراوي، أن احتراف موكله لنهاية الموسم وارد، لافتًا إلى أنه يقوم حاليًا بالبحث له عن عرض لكي يلعب لأي فريق علي أن يعود من جديد للأهلي في الصيف القادم.