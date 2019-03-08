رياضة | الأهلي يستقر على أولى صفقاته للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على أولى صفقاته للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي ذلك في إطار رغبة المسئولين بالقلعة الحمراء للمنافسة على جميع البطولات وتفادي الخطأ الذي وقع فيه النادي في الموسم الماضي.

واستقر الأهلي على ضم محمود متولي نجم الإسماعيلي ليكون أولى صفقات الفريق في الصيف، بعدما رحب الأوروجوياني بضم اللاعب.

وكان متولي قد وقع للأهلي في وقت سابق، ورفض تجديد عقده مع الدراويش، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليصبح لاعبا بالقلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ويعد متولي واحدا من أبرز المدافعين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، ويتمتع بإمكانيات فنية رائعة.