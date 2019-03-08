رياضة | الأهلي يستقر على أولى صفقاته للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على أولى صفقاته للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستقر الأهلي على ضم محمود متولي نجم الإسماعيلي ليكون أولى صفقات الفريق في الصيف، بعدما رحب الأوروجوياني بضم اللاعب.
وكان متولي قد وقع للأهلي في وقت سابق، ورفض تجديد عقده مع الدراويش، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليصبح لاعبا بالقلعة الحمراء في الصيف المقبل.
ويعد متولي واحدا من أبرز المدافعين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، ويتمتع بإمكانيات فنية رائعة.
ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي، غدًا السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ونقل مدرب الأهلي للشحات خلال جلستهما، ثقته الكبيرة في إمكانياته، مؤكدًا أنه مطالب بالتركز بشكل أكبر أمام المرمى والفاعلية الهجومية أمام مرمى المنافسين، وعدم التسرع الذي يهدر مجهوده ومجهود زملائه.
وأكد لاسارتي، للشحات أنه أحد أبرز أوراقه الهجومية التي يثق فيها، في محاولة من المدير الفني لرفع الضغوط على اللاعب والتي أثرت على مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
جلسة لاسارتي مع الشحات لم تكون الوحيدة بعدما منح مروان محسن ووليد أزارو ثنائي الهجوم الأحمر عددا من التعليمات بشكل منفرد أيضًا.