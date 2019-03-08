اخبار الرياضه

رياضة | الأهلي يستقر على أولى صفقاته للموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على أولى صفقاته للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي ذلك في إطار رغبة المسئولين بالقلعة الحمراء للمنافسة على جميع البطولات وتفادي الخطأ الذي وقع فيه النادي في الموسم الماضي.

واستقر الأهلي على ضم محمود متولي نجم الإسماعيلي ليكون أولى صفقات الفريق في الصيف، بعدما رحب الأوروجوياني بضم اللاعب.

وكان متولي قد وقع للأهلي في وقت سابق، ورفض تجديد عقده مع الدراويش، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليصبح لاعبا بالقلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ويعد متولي واحدا من أبرز المدافعين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، ويتمتع بإمكانيات فنية رائعة.

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق على هامش تدريبات الفريق الأحمر بالكونغو.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي، غدًا السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل مدرب الأهلي للشحات خلال جلستهما، ثقته الكبيرة في إمكانياته، مؤكدًا أنه مطالب بالتركز بشكل أكبر أمام المرمى والفاعلية الهجومية أمام مرمى المنافسين، وعدم التسرع الذي يهدر مجهوده ومجهود زملائه.

 
وأكد لاسارتي، للشحات أنه أحد أبرز أوراقه الهجومية التي يثق فيها، في محاولة من المدير الفني لرفع الضغوط على اللاعب والتي أثرت على مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
 
جلسة لاسارتي مع الشحات لم تكون الوحيدة بعدما منح مروان محسن ووليد أزارو ثنائي الهجوم الأحمر عددا من التعليمات بشكل منفرد أيضًا.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى