اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

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بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

يستضيف نادي النصر منافسه الاتفاق، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

وتقام المباراة الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

وتنقل مباراة النصر والاتفاق على قناة KSA Sports 1 HD وDawri Plus 2 HD.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

ويسعى النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري السعودي، والحفاظ على فارق النقاط عن الهلال المتصدر، على أمل أن يخسر الزعيم.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

ويملك النصر 49 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في المقابل حصد الاتفاق 28 نقطة ويحتل المركز التاسع.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1، وحقق النصر الفوز 5 مرات في آخر 10 مباريات أمام الاتفاق في الدوري السعودي، في حين فاز الاتفاق مرتين، وتعادلا 3 مرات.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ويأتي القرار بعد انتهاء أعمال الصيانة في الملعب، وجاهزيته لاحتضان المباريات، بحسب تقرير وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع| ماتش النصر اونلاين الاتفاق الدوري السعودي