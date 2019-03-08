اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

يحل الاهلي ضيفا على منافسه القادسية يوم الجمعة في استاد مدينة الامير سعود بن جلوي الرياضية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من دوري كأس الامير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وتنقل مباراة الاهلي ضد القادسية مباشرة بعر قناتي دوري بلس الأولى، والسعودية الرياضية الأولى، فيما يعلق عليها مشاري القرني وعبد الله المحسين، علما أنها مباراة الإياب بين الطرفين.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وتبدأ مباراة الاهلي ضد القادسية اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والقدس.

يشار إلى أن مباراة الذهاب في الدوري السعودي بين الاهلي والقادسية انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ويحتل الاهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 37 نقطة بفارق 18 نقطة عن المتصدر الهلال، بينما يتواجد القادسية في الترتيب الحادي عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطة خلف الرائد ونقطة أمام الحزم.