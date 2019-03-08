اونلاين | دوري بلس HD الأهلي والقادسية بث مباشر رابط اونلاين سريع بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس HD الأهلي والقادسية بث مباشر رابط اونلاين سريع بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع القادسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:40 بتوقيت مدينة القاهرة و3:40 بتوقيت مكة المكرمة.

وتقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

وستكون مباراة الأهلي مع القادسية مذاعة عبر قناتي "ksa sport 1 HD" وقناة دوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ مشاري القرني وعبدالله المحيسن.