اونلاين | الاسطورة LiveHD7 بث مباشر الأهلي والقادسية اونلاين دوري بلس KSA SPORTS.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسطورة LiveHD7 بث مباشر الأهلي والقادسية اونلاين دوري بلس KSA SPORTS.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق القادسية في مواجه جديدة عندما يلتقي فريق الاهلي علي ملعب سعود بن جلوي، ويدخل الفريقان المباراة بجهاز فني جديد لكل منهما يختلف عن القيادة الفنية في مباراة الدور الأول.

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية في تمام الساعة 2:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 و DAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.

الأهلي والقادسية اونلاين دوري بلس KSA SPORTS.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد القادسية LiveHD7