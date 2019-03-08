اونلاين | الأهلي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر live now

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر live now والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دقائق وتنطلق مباراة الاهلي ضد القادسية في الجولة الـ23 لبطولة الدوري السعودي، في مباراة هامة ومرتقبة للفريقين اليوم.

ويسعى الأهلي لتحسين وضعه المحلي بعد سلسلة تراجع النتائج في الفترة الأخيرة والتي جعلته يتراجع للمركز الخامس، بينما سيحاول القادسية تحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب للهروب من صراع المؤخرة.

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