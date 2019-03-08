اونلاين | kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والقادسية الدوري السعودي

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بعد قليل نرصد ونتابع معكم الاهلي والقادسية مباشر دوري بلس، نتابع معكم رابط بث مباشر، لمباراة كرة القدم بين اهلي جدة السعودي، ونادي القادسية، وذلك الجمعة 8-3-2019، ونتابع معكم مباراة العودة في الجولة 23 من عمر الدوري الممتاز، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية، نتابع الآن كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونرصد توقيت المباراة، والقنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة، رابط الاسطورة لايف Livehd7 الذي يتيح لكم المشاهدة، تابع لايف المباراة على قناة السعودية الرياضية.

الاهلي والقادسية مباشر دوري بلس

يستضيف نادي القادسية السعودي نادي اهلي جدة، وذلك في مباراة الإياب من مسابقة الدوري الممتاز، الأسبوع الثالث والعشرون من عمر الدوري، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، وقبل المباراة ننقل لكم البث المباشر الخاص باللقاء، من أجل سهولة المتابعة، وفي هذا التقرير تجد نتيجة مباراة الذهاب، وتجد نتائج الفرق السابقة.

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قمنا الآن، بنقل الأخبار المتنوعة، التي تخص مشاهدة مباراة كرة القدم، بين النادي الأهلي السعودي، ونادي القادسية، وذلك في الأسبوع الثالث والعشرون من عمر الدوري الممتاز، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، تابع المباراة، وضع المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

بطاقة المباراة

القادسية والأهلي

الدوري السعودي الأسبوع 23

على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي “الراكة”

مباراة الإياب في الدوري

انتهت مباراة الذهاب بفوز القادسية بهدفين مقابل لاشئ

توقيت المباراة الساعة 3:40 عصرًا بتوقيت السعودية