اونلاين | لايف..مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي kooora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف..مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي kooora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لايف..مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي kooora
تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.
كورة ستار - بث مباشر - مباراة ( الأهلي والقادسية ) - دوري بلس - الدوري السعودي
وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية في تمام الساعة 2:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 و DAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.