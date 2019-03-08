اونلاين | كورة اون لاين KORA ONLINE.. الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر يلا شوت حصري YALLA SHOOT GOAL

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نتابع معكم الاهلي والقادسية مباشر دوري بلس، نتابع معكم رابط بث مباشر، لمباراة كرة القدم بين اهلي جدة السعودي، ونادي القادسية، وذلك الجمعة 8-3-2019، ونتابع معكم مباراة العودة في الجولة 23 من عمر الدوري الممتاز، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية، نتابع الآن كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونرصد توقيت المباراة، والقنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة، رابط الاسطورة لايف Livehd7 الذي يتيح لكم المشاهدة، تابع لايف المباراة على قناة السعودية الرياضية.

الاهلي والقادسية مباشر دوري بلس

يستضيف نادي القادسية السعودي نادي اهلي جدة، وذلك في مباراة الإياب من مسابقة الدوري الممتاز، الأسبوع الثالث والعشرون من عمر الدوري، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، وقبل المباراة ننقل لكم البث المباشر الخاص باللقاء، من أجل سهولة المتابعة، وفي هذا التقرير تجد نتيجة مباراة الذهاب، وتجد نتائج الفرق السابقة.

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الآن يمكنكم التعرف على الأخبار المتنوعة التي تخص مباراة اليوم في الدوري السعودي، وذلك عبر التعرف على بطاقة مباراة الأهلي والقادسية، تابع المقال ونحن معكم بكافة التقارير الإخبارية الهامة، ونقوم بتوضيح الأخبار العاجلة، وننقل تاريخ الناديين وعدد مرات الفوز بالدوري، ونستمر بالتغطية الإخبارية الهامة.

بطاقة المباراة

القادسية والأهلي

الدوري السعودي الأسبوع 23

على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي “الراكة”

مباراة الإياب في الدوري

انتهت مباراة الذهاب بفوز القادسية بهدفين مقابل لاشئ

توقيت المباراة الساعة 3:40 عصرًا بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية

رابط بديل للبث المباشر الأهلي والقادسية

البث المباشر

نتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، بين نادي القادسية والنادي الأهلي السعودي، ونتابع البث المباشر، وننقل الفيديو قبل المباراة بقليل، ونتابع الأحداث المتنوعة، من أجل رصد المزيد من التقارير، تابع الآن المقال، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل التقارير، ونتابع مباريات اليوم بشكل عام.

معنويات عالية

الأهلي السعودي يدخل المباراة بروح معنوية عالية، بعد أن فاز في المباراة الأخيرة بين الأهلي والسد القطري، وذلك في دوري أبطال آسيا بهدفين، وحصل على الثلاث نقاط في مجموعته، مما يجعله يدخل مباراة اليوم بروح الانتصار السابق، ويأمل في تكملة الانتصار والوصول لثلاث نقاط أخرى.

ترتيب الفرق بالدوري

النادي الأهلي خاص 22 مباراة بالدوري السعودي الممتاز، ونجح في الفوز في 11 مباراة، وتعادل في أربعة مباريات، وخسر في سبع مباريات، وله رصيد أهداف 13 هدف، ومعه 37 نقطة في الوقت الحالي، ورصيد أهدافه بعد أن سجل 44 هدف في الشباك المنافسة، ودخل مرماه 31 هدف، مما يعطيه دافع في المباريات المقبلة.

نادي القادسية

القادسية السعودي يحتل المركز 11 في ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة، وفاز في سبع مباريات فقط، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 12 مباراة، وسجل 25 هدف، وسكنت شباكه 31 هدف، ونتابع معكم المزيد من التقارير العاجلة.

عدد مرات الفوز للفرق بالدوري

النادي الأهلي فاز بالدوري السعودي ثلاث مرات من قبل، بينما حصل على الوصافة -المركز الثاني- في سبع بطولات، وسجل الأهلي إسمه بين الأبطال في عام 1977-1978، وعام 1983-1984، وأخيرًا عام 2015-2016، ويأمل في تكرار الفوز في هذا العام، بينما نادي القادسية لم يفز بالبطولة ولم يصل لمركز الوصيف من قبل.

تاريخ المواجهات السابقة

آخر مواجهة كان الفوز حليف نادي القادسية السعودي، ولكن تاريخ المواجهات بين الناديين يبدأ منذ عام 1988، حيث فاز نادي أهلي جدة السعودي في 25 مباراة، وفاز نادي القادسيه في 11 مباراة، وحسم التعادل نتيجة تسع مباريات بين كلا الناديين.