اونلاين | ALAHLI.. مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية الثلاثاء 8 مارس في دوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ALAHLI.. مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية الثلاثاء 8 مارس في دوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف اون لاين دوري بلس، يبدأ نادي القادسية السعودي مباراته في الدوري في مواجهة قوية ضد النادي الأهلي السعودي، وهو ضيف ثقيل في ملعب القادسية يوم الجمعة 8 مارس 2019، في الجولة الثالثة والعشرين من كأس الأمير محمد بن سلمان.

كورة لايف مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق القادسية السعودي يدخل هذا اللقاء وعينه علي ثلاث نقاط مكلفه للغاية من أجل تحسين ترتيبها في الدوري السعودي، ومن الجدير بالذكر ان القادسية يحتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطه بعيدا عن منطقه الهبوط وتريد تحقيق ثلاث نقاط للمضي قدما.

الأهلي يحل ضيفاً على القادسية عند الساعة 3:40، والنصر يستضيف الاتفاق عند الساعة 6:40، والهلال يلاقي ضيفه الوحدة عند الساعة 8:30، والفيحاء في ضيافة الاتحاد عند الساعة 8:30.وتختتم الجولة 23 بعد غد السبت بمواجهتين، الفتح أمام ضيفه الباطن عند الساعة 3:40، وأحد مع مضيفه الحزم عند الساعة 6:50.

وخطف لاعب التعاون ليندر تاوامبا صدارة الهدافين بعد تسجيله لـ 3 أهداف في المباراة الماضية ليرفع رصيده لـ 18 هدف، بفارق هدفاً واحداً عن أقرب منافسيه لاعب الهلال بافيتمبي غوميز الذي فشل في التسجيل في مباراته الأخيرة، وجاء في المركز الثالث الثنائي لاعب الأهلي عمر السومة ولاعب النصر عبدالرزاق حمدالله بـ 15 هدفاً لكل منهما، بعد أن واصلا التسجيل في الجولة الماضية.وجاء ترتيب الفرق قبل خوض منافسات الجولة 23 كالتالي: