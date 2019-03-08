انت الان تتابع خوفا من الجماهير.. الأهلي يطلب تأمين مكثف في الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

بعثة الأهلي في الكونغو

حرص طارق قنديل رئيس بعثة النادي الأهلي في الكونغو، وعضو مجلس الإدارة، على الاجتماع بالمنسق الأمني المخصص من الـ«كاف» لمباراة فيتا كلوب، وطالب قنديل المنسق الأمني للمباراة تعزيز الإجراءات الأمنية اثناء تحركات الفريق من وإلى ملعب المباراة اليوم الجمعة وغدًا السبت، ومن جانبه أكد منسق المباراة أن طلب الأهلي بزيادة التأمين أمر طبيعي وسيتم مخاطبة نادي فيتا كلوب والاتحاد الكونغولي والكاف لتعزيز الإجراءات الأمنية بدءا من اليوم لتفادي أية أزمات تتعرض لها بعثة الأهلي خاصة في تنقلاتها من فندق الإقامة لملعب المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5