انت الان تتابع تاكيس جونياس يصدم إدارة نادي وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

تاكيس جونياس

يرغب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، بالابقاء على اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، لمدة 3 سنوات مقبلة، من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار للفريق بالموسم الجديد، إلان تاكيس جونياس طلب من رئيس النادي، تأجيل هذه الخطوة لحين تحسن مركز الفريق بجدول مسابقة الدوري أولاً، خلال المواجهات المقبلة في الدوري الممتاز، علمًا بأن دجلة حقق الفوز في آخر مواجهتين أمام النجوم وإنبي، ليصل الفريق إلى المركز الثالث عشر بمسابقة الدوري، برصيد 26 نقطة وينتظر مواجهته يوم الإثنين المقبل أمام طلائع الجيش.

يشار إلى أن ماجد سامي، تغنى بتاكيس جونياس، حيث قال سامي في تصريحات إذاعية: "تاكيس يلعب بطريقة وادي دجلة، وليس العكس، بمعنى أن الفريق يطبق من الأساس هذه الطريقة في قطاع الناشئين، وتم التعاقد مع تاكيس من أجل تطبيقها مع الفريق الأول". وتابع رئيس وادي دجلة: "نتعامل في دجلة بسياسة النفس الطويل، ولا نحاسب