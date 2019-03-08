سولسكاير يطالب راشفورد بتقليد رونالدو

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٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
ماركوس راشفورد
طالب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، لاعبه ماركوس راشفورد بمحاولة تقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال تسجيل المزيد من الأهداف من داخل منطقة الجزاء، وسجل راشفورد هدف تأهل اليونايتد في شباك باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ويقدم اللاعب الإنجليزي الشاب مستويات مميزة منذ أن تولى سولسكاير تدريب مانشستر في شهر ديسمبر الماضي، ولكن المدرب النرويجي ينتظر أن يطور راشفورد مستواه ليصل إلى مستوى رونالدو، وزميله في الفريق روميلو لوكاكو.
وقال سولسكاير: "أواصل دائمًا على حث راشفورد على تسجيل الكثير من الأهداف مثل لوكاكو، فعليه أن يهتم بإكتساب اللمسة الأخيرة التي يتمتع بها لوكاكو كما أظهر في المباريات الأخيرة".وأضاف: "يسجل راشفورد الكثير من الأهداف الرائعة، ولكن عليه النظر إلى كيفية تغير شكل أهداف رونالدو منذ أن كان صغيرًا وصولًا إلى
وأضاف: "يسجل راشفورد الكثير من الأهداف الرائعة، ولكن عليه النظر إلى كيفية تغير شكل أهداف رونالدو منذ أن كان صغيرًا وصولًا إلى الآن، حيث بات يسجل أهدافًا أكثر من داخل منطقة الجزاء، وهذا ما يحتاج إليه راشفورد".
وتابع: "نعرف جميعًا أساطير النادي الذي استمروا في مانشستر يونايتد حتى نهاية مسيرتهم، ونأمل في أن يكون راشفورد واحدًا منهم، والأمر يتعلق به، فسيبقى مع الفريق إذا واصل تقديم مستويات مميزة".
ومنذ أن تولي سولسكاير تدريب مانشستر يونايتد، سجل راشفورد 6 أهداف في 11 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، وبشكل عام سجل 43 هدفًا في 159 مباراة بقيمص الشياطين الحمر.
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