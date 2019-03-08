انت الان تتابع سولسكاير يطالب راشفورد بتقليد رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

ماركوس راشفورد

طالب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، لاعبه ماركوس راشفورد بمحاولة تقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال تسجيل المزيد من الأهداف من داخل منطقة الجزاء، وسجل راشفورد هدف تأهل اليونايتد في شباك باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ويقدم اللاعب الإنجليزي الشاب مستويات مميزة منذ أن تولى سولسكاير تدريب مانشستر في شهر ديسمبر الماضي، ولكن المدرب النرويجي ينتظر أن يطور راشفورد مستواه ليصل إلى مستوى رونالدو، وزميله في الفريق روميلو لوكاكو.

وقال سولسكاير: "أواصل دائمًا على حث راشفورد على تسجيل الكثير من الأهداف مثل لوكاكو، فعليه أن يهتم بإكتساب اللمسة الأخيرة التي يتمتع بها لوكاكو كما أظهر في المباريات الأخيرة".وأضاف: "يسجل راشفورد الكثير من الأهداف الرائعة، ولكن عليه النظر إلى كيفية تغير شكل أهداف رونالدو منذ أن كان صغيرًا وصولًا إلى