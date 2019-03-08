شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يبحث آخر الاستعدادات لاستضافة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آخر الاستعدات لبطولة الأمم الأفريقية، مع محمد فضل، مدير البطولة.

وتطرق اللقاء إلى العديد من النقاط الهامة، منها الموقف النهائي لما تم من تطوير الاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها قبل وأثناء وبعد البطولة.

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كما ناقش الدكتور أشرف صبحي، مع المغربي إدريسي أكي، رئيس شركة «Lagardère» الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سبل تطوير التعاون، وذلك لجذب أكبر عدد من الرعاه، ودعم البطولة بما يليق بإسم وسمعة مصرعالميًا.

وفي هذا الصدد، أكد «صبحي» أن تنظيم البطولة سيكون مختلفاً، وسيتناسب مع اسم وحضارة مصر في العالم، مؤكداً أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستادات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الأفريقية رقم ٣٢، والمقرر إقامتها في يونيو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخباً أفريقيًا، يمثلون ٦ مجموعات، تستضيفهم مدن القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.