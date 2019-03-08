شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، محاضرة فنيه بالفيديو للاعبين مساء اليوم الجمعة.
ويحاضر لاسارتي لاعبيه مساء اليوم بعد تناول وجبة العشاء؛ لشرح أهم ملامح فريق فيتا كلوب والتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلوب قبل مواجهة الغد.
وكان الجهاز الفني قد عقد أكثر من محاضرة فيديو للاعبين على مدار اليومين الماضيين.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطالأفريقيا.
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