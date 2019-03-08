شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

فازت المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021، بعد أن حصد ملف الاستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الدعم الغير محدود لجميع قطاعات الدولة وبالأخص القطاع الرياضي، بمتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وأكد الحربي أن استضافة كأس العالم لرفع الأثقال امتداد إلى تنظيم المملكة للتظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشيا مع رؤية المملكة 2030.