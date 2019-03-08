لاسارتي يطمئن على جاهزية السولية قبل مواجهة فيتا كلوب

اطمأن مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، على جاهزية لاعب وسط الفريق عمرو السولية قبل مباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب مساء غد السبت، في مباراة ستقام على ملعب “الشهداء” ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن لاسارتي حرص على الاطمئنان على جاهزية السولية خاصة أنه غاب عن مباراة بتروجيت الأخيرة بسبب الإصابة.

وغاب السولية (29 عامًا) عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بسبب إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية.

وكان السولية خاض تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران فريق الجماعي أمس الخميس.

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وفي سياق متصل، أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بفريق الأهلي، أن حارسي الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي جاهزان لمباراة فيتا كلوب.

وأضاف سليمان أن عودة الشناوي بخبراته الكبيرة في مباراة بتروجيت الأخيرة بالدوري وقبل مباراتي فيتا كلوب وشبيبة الساورة أمر إيجابي للغاية.

وأشار سليمان إلى أن الجهاز الفني اطمأن على الحالة البدنية للشناوي من مباراة بتروجت السابقة بعد غيابه بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

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