شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح دعوات مجانية لمسئولى جورماهيا قبل موقعة الثأر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصصت إدارة نادى الزمالك، دعوات مجانية لمسئولى جورماهيا الكينى من أجل حضور جمهور الفريق الكينى، لمباراة الفريقين التى ستقام فى استاد برج العرب، بعد غد الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن يتسلم مسئولو الفريق الكينى تلك الدعوات خلال الاجتماع الفنى للمباراة المقرر له غدا السبت، فى إطار تحضيرات مسئولى قلعة ميت عقبة للقاء المنتظر بين الفريقين والذى سيحسم بشكل كبير حظوظ الأبيض فى التأهل لدور ربع نهائى البطولة الأفريقية من عدمه.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.