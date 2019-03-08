الاتحاد الأفريقى يتوقع مشاهدة قياسية لقرعة أمم أفريقيا...

جدة - عمرو شويل توقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أن يحظى حفل سحب قرعة بطولة كأس الامم الأفريقية المحدد لها 12 أبريل المقبل بمصر، بمشاهدة قياسية.

وتستضيف مصر فعاليات النسخة القادمة من مسابقة كأس الامم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن "الكاف" يتوقع مشاهدة مليار شخص لحفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى منطقة الأهرامات.

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كان الاتحاد الأفريقى كشف فى وقت سابق عن الهيكل التنظيمى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن هانى أبو ريدة يقود الهيكل التنظيمى لمسابقة كأس الأمم الأفريقية بصفته رئيسًا للاتحاد المصرى لكرة القدم، بينما أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كمنسق عام ومحمد فضل مدير البطولة.

كما أعلن "كاف"، عن رؤساء لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى جاءت كالتالى، محمد سلطان اللجنة الطبية، أسامة إسماعيل للإعلام، محمد كامل للتسويق، أحمد عبد الله للمسابقات وطارق كامل للبروتوكول، فى حين يقود شعبان بسطاوى لجنة الخدمات اللوجستية، حاتم سرور للأمن، محمد عبادة لدعم تكنولوجيا المعلومات، كامل أبو على للسياحة، محمد عبد المنعم الصاوى للمتطوعين، تامر غنام للمالية، مينا سامح للنقل وياسر فتحى للتشريع.