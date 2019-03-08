مشادة بين راموس ورئيس ريال مدريد بسبب جارث بيل...

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جدة - عمرو شويل نشبت أزمة داخل ريال مديد بين فلورنتينو بيريز رئيس النادى الملكى واللاعب سيرجيو راموس، بعدما هدد الأول بفسخ عقد القائد عقب النتائج الكارثية التى يحققها الفريق مؤخرا.

أزمة فى ريال مدريد بين راموس وبيريز



راموس قائد ريال مدريد

وكشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل الأزمة، التى نشبت والتى ترجع إلى مباراة أياكس، حيث أنتظر فلورنتينو بيريز اللاعبين فى غرفة الملابس عقب الخسارة بنتيجة 4/1 وبدأ فى توبيخهم وإلقاء اللوم عليهم بسبب أدائهم وسلوكهم خلال المباراة، ووصل الأمر إلى استخدام كلمة "عار" فى حديثه.

وعلى الرغم من غياب راموس عن المشاركة بسبب الإيقاف إلا أنه حضر هذا الحوار ودخل فى مناقشة حادة مع بيريز، إذ اتهمه هو وإدارة النادى بأنهم السبب الرئيسى فى حدوث الكارثة التى يعيشها الفريق، بعدما هدد بيريز راموس بفسخ عقده، إلا أن اللاعب رد بطريقة عنيفة على تهديدات الرئيس قائلا: "احتفظ بمستحقاتى وأنفقها على لاعبك المفضل."

أزمة فى ريال مدريد بسبب جاريث بيل



جاريث بيل لاعب ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن راموس يقصد جاريث بيل حيث يحصل على ضعف راتب راموس الأسبوعى، وكان بيل دائماً سبب المشاكل وهو أيضًا السبب الرئيسى وراء طرد كارلو أنشيلوتى من الفريق، وبيع كريستيانو رونالدو.

وقد أثارت هذه الأمور غضب مجلس الادارة وانتقدوا قرارات بيريز بشده، خاصة أنها عطاء بيل أعلى راتب وطالب رئيس النادى من جانبه بصبر مجلس الإدارة على أمل أن ينطلق اللاعب ويصبح أفضل لاعب فى النادى الملكى، وهو ما لم يحدث منذ 2013 حتى الآن.

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بنزيما الأكثر مشاركة مع ريال مدريد

من ناحية أخرى، يتصدر الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق الملكى فى مختلف البطولات خلال الموسم الحالى 2018 /2019.



كريم بنزيما نجم ريال مدريد

وشارك بنزيما فى 43 مباراة خلال خمس بطولات مع ريال مدريد هذا الموسم بإجمالى 3426 دقيقة، نجح خلالها فى تسجيل 20 هدفا ليصبح أفضل هدافى الفريق الملكى بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف أخرى.

ويعد المهاجم الفرنسى أبرز اللاعبين الرئيسين فى صفوف الميرنجى هذا الموسم حيث تقسم مشاركاته على البطولات كالتالى: الدوري الإسباني (26) مباراة، دوري أبطال أوروبا (8)، كأس العالم للأندية (2)، كأس ملك إسبانيا (6)، وكأس السوبر الأوروبى.

ويأتى بنزيما فى القائمة متفوقا على القائد سيرجيو راموس الذى شارك فى 39 مباراة، يليهما: لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز (37)، كاسيميرو (36)، ثم "كروس، أسينسيو وبيل (34) مباراة"، فاران (33) وكورتوا (31) مباراة.