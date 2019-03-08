شكرا لقرائتكم تعرف على المعجزة التى ينتظرها الإسماعيلى للتأهل بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الإسماعيلى إلى معجزة بمعنى الكلمة للتأهل لدور التالى بالبطولة، الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبى الكونغولى بفارق 3 أهداف، لأنه خسر فى الكونغو بثنائية دون رد، وفى هذه الحالة يصل الإسماعيلى إلى 4 نقاط، ويحتاج الإسماعيلى إلى فوز قسنطينة على الأفريقى ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولى 7 نقاط، وفى هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلى إلى هدية جزائرية أخرى فى غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبى فى عقر داره، وفوز الإسماعيلى على الأفريقى فى تونس؛ ليتساوى الإسماعيلى مع مازيمبى ويصعد الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

فى نفس السياق، يبدو حظوظ مازيمبى وافرة فى التأهل إلى ربع النهائى من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلى، بالفوز الذى يصعد بالفريق الكونغولى إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقى على حساب قسنطينة.

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وفى حالة تعادل مازيمبى مع الإسماعيلى وتغلب الأفريقى التونسى على قسنطينة، يصبح الأفريقى (7 نقاط)، خلف مازيمبى (8 نقاط) وقسنطينة (10 نقاط)، وفى هذه الحالة سيحتاج مازيمبى إلى الفوز فى آخر لقاء ضد الفريق الجزائرى.

ومن جانبه قال سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى، إنه يتطلع لحصد ست نقاط فى مواجهتى مازيمبى والأفريقى التونسى ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، على أمل أن تساعده الظروف لتحقيق الصعود المستحيل.

وأضاف: "هدفنا ست نقاط لا بديل عنهم، أعلم أن فكرة الصعود باتت صعبة للغاية بعد الخسارة امام شباب قسنطينة، أعتقد أن الفريق تطور بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة ونعانى من سوء توفيق كبير".

وواصل "لدينا لاعبين مميزين لكن صغار فى السن ويفتقدون للخبرات الأفريقية، نحن الآن فى مرحلة البناء".

وأتم حديثه: "بالتأكيد ضيق الوقت بين المباريات ساهم فى وضع اللاعبين تحت ضغط كبير بجانب معاناتهم من الإجهاد، الذى أثر بشكل سلبى على النتائج".