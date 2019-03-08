شكرا لقرائتكم تريزيجيه وحافظ يتألقان فى مران قاسم باشا استعدادا لموقعة الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ، فى تدريبات قاسم باشا اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة جوزتيبى بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى التركى.

ويحتل قاسم باشا المركز الـ11 فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل جوزتيبى المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

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وصنع كريم حافظ هدفاً فى تعادل قاسم باشا مع طرابزون سبور بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين الماضى على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى، فيما سجل محمود تريزيجيه الهدف الثانى لناديه.

وتم اختيار كريم حافظ فى التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى، وفقاً لموقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.