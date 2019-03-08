شكرا لقرائتكم كلوب مشيدا بـ صلاح: أحد أسباب تواجد ليفربول فى المنافسة حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول بالنجم المصرى محمد صلاح قبل مواجهة بيرنلى بعد غد الأحد بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال يورجن كلوب فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، للحديث عن مباراة ليفربول وبيرنلى، "محمد صلاح يمتلك سجلاً تهديفياً رائعاً، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تواجد ليفربول فى سباق المنافسة للحصول على لقب الدورى الإنجليزى”.

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أضاف المدير الفنى لنادى ليفربول، "محمد صلاح لاعب مميز، أمر رائع أن يستمر فى خلق الفرص التهديفية، كما أن مواصلة صناعة الفرص له يعنى أنه بخير".

ولا تزال الفرصة سانحة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.