شكرا لقرائتكم رانييري يصل إيطاليا لقيادة روما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لنادي فولهام الإنجليزي، إلى العاصمة الإيطالية "روما" اليوم، الجمعة، لحسم توليه تدريب فريق روما خلفاً للمقال أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وذكرت وسائل الاعلام الإيطالية، أن نادي روما يستعد لإعلان تعيين رانييري مديراً فنياً جديداً للفريق خلال الساعات القادمة.

وكان نادي روما أعلن أمس إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من تدريب روما عقب الخروج من دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا أمام بورتو البرتغالي.

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وقال جيمس بالوتا رئيس نادى روما: "أشكر أوزيبيو على مجهوداته التى قدمها طوال عمله مع الفريق، لقد كان دائما يعما من أجل النادى، ونتمنى له الأفضل فى مسيرته".

وكان دى فرانشيسكو تولى تدريب روما الصيف قبل الماضى، خلفا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتى، الذى رحل لتدريب فريق إنتر ميلان، وقاد روما الموسم الماضى للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، محققا أفضل إنجاز للنادى بالمسابقة الاوروبية منذ عام 1984.

ويحتل روما هذا الموسم المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، علما بأن يوفنتوس يتصدر المسابقة برصيد 72 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

جدير بالذكر أن رانييري البالغ من العمر 67 عامًا سبق وأن قاد روما من عام 2009 وحتى 2011.