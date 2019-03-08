شكرا لقرائتكم محمد الشناوى جاهز لمواجهة فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلى، أن مباراة فيتا كلوب الكونغولى ستكون قوية وصعبة للغاية، موضحاً أن الفريق الكونغولى مميز للغاية ويؤدى على ملعبه ووسط جماهيره بشكل مختلف ومميز، وهذا ما يعرفه الجهاز الفنى ولاعبو الأهلى جيدا.

ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب فى السادسة من مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وشدد سليمان على جاهزية حارسى الفريق محمد الشناوى وعلى لطفى لمباراة فيتا كلوب، مُضيفاً أن عودة الشناوى بخبراته الكبيرة فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت فى الدورى وقبل مباراتى أفريقيا أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة أمر إيجابى للغاية.

وأشار سليمان إلى أن الجهاز الفنى اطمأن على الحالة البدنية للشناوى من مباراة بتروجت السابقة بعد غيابه بسبب الإصابة، وأتم بأنه يثق فى إمكانيات جميع حرس مرمى الأهلى وجاهزيتهم بشكل دائم للمشاركة مع الفريق.