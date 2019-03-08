شكرا لقرائتكم كاف: شيلونجو النقطة المضيئة الوحيدة فى الموسم الأفريقى للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أن فرصة الإسماعيلى فى التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، تبدو مستحيلة قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وأشاد "الكاف"، بقدرات شيلونجو مهاجم الإسماعيلى، موضحاً أن المستويات الرائعة، التى ظهر عليها اللاعب هى النقطة المضيئة فى مشوار الفريق المصرى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف"، "يمكن القول أن مشوار الإسماعيلى قارياً هذا الموسم للنسيان بعدما حصد نقطة وحيدة بمجموعته من أربع مباريات، فرصة الفريق فى تخطى مرحلة المجموعات تبدو شبه مستحيلة، إلا أن النقطة الإيجابية التى يمكن للإسماعيلى الخروج بها هى مستوى لاعبه الجديد بنسون شيلونجو".

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أضاف، "الإسماعيلى عاد لمرحلة المجموعات فى دورى الأبطال للمرة الأولى منذ 2009، الدراويش كما تطلق عليهم جماهيرهم المحبة عادوا بآمال كبيرة للذهاب بعيداً فى البطولة التى فازوا بها قبل 50 عاماً بالتمام (1969) ليصبحوا أول فريق مصرى يفوز بلقب إحدى مسابقات الكاف".

تابع، "عودة الإسماعيلى لن تكن تلك التى كانوا يحلمون بها، الإسماعيلى خسر من مازيمبى من الكونغو الديمقراطية 2-0 فى لوبومباشى، قبل أن تنتهى مباراته بملعبه أمام الأفريقى التونسى قبل موعدها، الواقعة الحزينة أدت لاستبعاد الفريق مبدئياً من البطولة القارية الأولى للأندية، قبل أن يعود إليها بعد تظلمه ليعتبر خاسراً للمباراة، وبعد عودته تعادل الفريق مع القسنطينى الجزائرى 1-1 بملعبه قبل الخسارة 3-2 خارجه".

واصل الاتحاد الأفريقى حديثه عن مشوار الإسماعيلى قائلاً،:الإسماعيلى يتذيل المجموعة وتبدو آماله فى التأهل منتهية، سيستضيف مازيمبى بالإسكندرية قبل زيارة الأفريقى فى تونس، وحتى النقاط الست من كلتا المباراتين قد لا تكفياه للتأهل، لكن العزاء الوحيد أتى فى صورة المهاجم بنسون شيلونجو، المهاجم الناميبى انضم للإسماعيلى من فريق سموحة فى يناير، ومنذ هذا الحين أثبت أنهنجم الفريق، شيلونجو سجل هدفين للإسماعيلى وصنع مثلهما فى الدورى المصرى، المهاجم ذو الـ26 عاماً سجل ثلاثة من أهداف الإسماعيلى الأربعة بمرحلة المجموعات فى دورى الأبطال".