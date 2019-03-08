شكرا لقرائتكم الغندور: الخطيب غير قادر على المواجهة ولا يتحمل المسئولية.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن المقارنة بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قائلا: "لا يصح المقارنة بين الخطيب ومرتضى بسبب الوقت، حيث إن الأول له عام فى رئاسة النادى الأهلى، والثانى له 5 أعوام".

تابع الغندور فى ندور مع الخليج 365: "من رأيى هناك شخصيات محبوبة جماهيريا ولا يصلحون أن يكونوا رؤساء أندية لعدم حبهم للمواجهة أو التعرض للهجوم من الجماهير، كما أن أكل عيشهم من نجوميتهم وبالتالى سيفقد جزءا من أكل عيشه عندما يصبح رئيسا للنادى، وعدم وصول النجم لمنصب المسئولية لا يتحمل شيئا ولكن عندما يصل إلى الكرسى فلن يتحمل الضغوط لأنهم يخافون على شكلهم العام".

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أتم نجم الزمالك والمنتخب السابق: "الخطيب لم يتعود أن يهاجمه أحد، لأنه معشوق الجماهير وطول عمره ليست الشخصية التى تواجه أو تأخذ القرار الحاسم وحياته كانت تعتمد على نجوميته ونجاحه فى الانتخابات لشعبيته وليس لأنه بارع اداريا ودعمه لأى قائمة يقويها بسبب شعبيته وهو اول مرة يتعرض للمسئولية، وهناك من كان يهاجم محمود طاهر وحاليا يدافعون عن محمود الخطيب لنفس الأسباب التى هاجموا بها طاهر، وهناك معايير للشخص حسب حبه لهذا الشخص من عدمه".