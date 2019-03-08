شكرا لقرائتكم رين يفاجئ أرسنال بثلاثية.. وإنتر يعود بتعادل سلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى أرسنال الإنجليزي خسارة مفاجئة أمام مضيفه رين الفرنسي 1 - 3، وذلك ضمن مباريات إياب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأصبح أرسنال بحاجة للفوز2 - 0 في مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في لندن ، من أجل ضمان تأهله إلى دور الثمانية للمسابقة، فيما يكفي رين الخسارة بفارق هدف من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وتقدم أرسنال أولًا عن طريق أليكس ايووبي في الدقيقة الثالثة، لكن بنجامين بوريجايد أدرك التعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 42، وسجل ناتشو مونريال مدافع أرسنال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65، قبل أن يضيف إسماعيلا سار الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وسقط أشبيلية الإسباني في فخ التعادل الإيجابي 2 - 2 مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي يوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي .

وتقدم وسام بن يدر بالتسجيل لأشبيلية في الثواني الأولى من عمر المباراة، لكن سلافيا براغ أدرك التعادل عن طريق ميروسلاف ستوتش في الدقيقة 25.

ولم يهنأ سلافيا براغ بتعادله كثيرا، بعدما أعاد منير الحدادي التقدم لأشبيلية في الدقيقة 28، غير أن أليكس كرال أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 39.

وبات موقف أشبيلية صعبا للغاية في الاستمرار بالمسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 2 - 2، في لقاء العودة الذي سيقام خارج ملعبه الأسبوع القادم، حتى يتجنب الخروج المبكر من المسابقة.

في المقابل، أصبح يكفي سلافيا براغ التعادل السلبي أو الإيجابي 1 - 1، لمواصلة مغامرته في البطولة القارية.

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وحقق دينامو زغرب الكرواتي فوزا ثمينا 1 - صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي يوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي.

ويدين الفريق الكرواتي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه برونو بيتكوفيتش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وبات يكفي دينامو زغرب التعادل بأي نتيجة في لقاء العودة، الذي سيقام بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع القادم، أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك، من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة.

في المقابل، أصبح ينبغي على بنفيكا الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد استمرار مشواره في المسابقة.

وضع فياريال الإسباني قدمًا في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي 3 - 1، في دور الستة عشر للبطولة.

وباتت مهمة زينيت صعبة للغاية في تجنب الخروج المبكر من البطولة، حيث يتعين عليه الفوز 3 - صفر في لقاء العودة، الذي سيقام بملعب فياريال الأسبوع القادم لحجز بطاقة التأهل، فيما أصبحت مهمة الفريق الإسباني سهلة للغاية في الاستمرار بالمسابقة، حيث يكفيه الخسارة صفر - 2 لمواصلة مشواره في البطولة.

وتقدم فياريال عن طريق فيسنتي ايبورا في الدقيقة 33، قبل أن يعادل سردار ازمون النتيجة للفريق الروسي في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أضاف جيراردو مورينيو الهدف الثاني لفياريال، قبل أن يضاعف مورلانيس النتيجة للفريق الإسباني في الدقيقة 71 بتسجيله الهدف الثالث.

وتعادل إنتر ميلان مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الخميس، في ذهاب دور ال16 من الدوري الأوروبي.

وتأجل حسم المتأهل للدور المقبل من المسابقة ، إلى مباراة العودة، والمقرر لها أن تقام في 14 من شهر مارس الجاري بملعب جوزيبي مياتزا .