شاهد.. عماد متعب يروى موقفا طريفاً مع بركات بسبب الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى عماد متعب، نجم الأهلى السابق، موقفاً طريفاً مع محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، وقال إنه كان يشعر بالغضب كثيرا من بركات حينما كان يلعب فى الإسماعيلى، لتسجيله الكثير من الأهداف فى شباك الأحمر، وحينما كان فى "الجيم" لم يصافحه واكتفى بالمصافحة الشفهية.
وأضاف متعب، خلال حواره ببرنامج "أنا وبنتى" المذاع عبر قناة ON E مع الفنان شريف منير وابنته أسما، أنه بعد هذا الموقف ظل "بركات" من أقرب الناس له حتى بعد الاعتزال، مستنتجاً الدرس من هذا الموقف قائلا، "مينفعش نحكم على الناس وناخد موقف من حد علشان الكورة، واتضح أن بركات شخصية جميلة جدا ومن أنضف اللى اتعاملت معاها فى حياتى".
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