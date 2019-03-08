شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مؤتمر جروس واجتماع مباراة الزمالك وجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة المؤتمر الصحفى للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بجانب قائد الفريق فى الثامنة مساء غد السبت باستاد برج العرب للحديث خلاله عن مواجهة جورماهيا الكينى، التى ستجمع الفريقين على نفس الملعب بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، على أن يعقبه فى الثامنة والنصف مساء المؤتمر الصحفى لمدرب بطل كينيا.

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فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة فى السادسة مساء غد، السبت، بفندق إقامة الزمالك ببرج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق القريبة من الاستاد استعدادا للمواجهة المنتظرة مع الفريق الكينى.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.