محمد عواد يرزق بمولود جديد ويطلق عليه "مراد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، بمولود جديد أطلق عليه "مراد". وغرد عواد، عبر حسابه الرسمى على تويتر، "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رزقنى الله بمولود اسميته "مراد"، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينبته نباتاً حسناً وأن يرزقنى بره ويبلغ أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين ومن حفظة القرآن الكريم". Advertisements

محمد عواد جدير بالذكر أن عواد تعرض لإصابة بتمزق في عضلة السمانة خلال مباراة الفريق أمام أحد ويحتاج اللاعب لعلاج مكثف لمدة أسبوعين للعودة مرة أخرى للتدريبات.

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