شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة فى الأهلى بسبب توظيف أجايى أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، حالة من الحيرة فى ملف توظيف النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق خلال مواجهة فيتا كلوب.

ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين توظيق أجايى فى مركز المهاجم الصريح أو الجناح، خاصة بعد تألقه فى مواجهة بتروجت الأخيرة، بعد توظيفه فى طرف الملعب، فى الوقت الذى يقدم أجايى مستويات طيبة عند الدفع به فى مركز المهاجم الصريح.

وفى حال الاستقرار على البدء بمروان محسن بشكل أساسي فى مركز قلب الهجوم سيلعب أجايى على الطرف، أمام فى حالة الإبقاء على مروان كبديل سيلعب أجاي فى مركز المهاجم الصريح، ويواجه الأهلى فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها فى السادسة من مساء السبت بملعب الشهداء بالكونغو.