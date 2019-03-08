شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصص دعوات مجانية لجمهور جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت إدارة نادى الزمالك دعوات مجانية لمسئولى جورماهيا الكيني لحضور جمهور الفريق الكينى مباراة الفريقين التى ستقام فى استاد برج العرب، بعد غد الأحد، بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
ومن المقرر أن يتسلم مسئولو الفريق الكيني تلك الدعوات خلال الاجتماع الفنى للمباراة المقرر له غدا السبت، فى إطار تحضيرات مسئولى قلعة ميت عقبة للقاء المنتظر بين الفريقين والذى سيحسم بشكل كبير حظوظ الأبيض فى التأهل لدور ربع نهائي البطولة الأفريقية من عدمه.
ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، وأخيراً بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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