شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإسماعيلى يخسر من مازيمبى بهدفين قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإسماعيلى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

كانت مباراة الذهاب بالكونغو فى الجولة الاولى من دور المجموعات قد انتهت لصالح مازيمبي بهدفين نظيفين فى مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد إهدار باهر المحمدى لركلة جزاء فى نهاية الشوط الأول الذى انتهى بالتعادل السلبى، ورفض حسنى عبد ربه وقتها تسديد ركلة الجزاء وتم توقيع عقوبة عليه 50 ألف جنيه.

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وتم الاتفاق على ارتداء الإسماعيلى الزى الرسمى وكذلك مازيمبى، ويسعى الدراويش للفوز بهذا اللقاء وتحقيق نتيجة إيجالية لمصالحة جماهيره وتحسين الترتيب بالجدول.

ولعب الإسماعيلي مرة واحدة فقط أمام مازيمبى قبل النسخة الحالية، وكانت فى نهائي دورى أبطال أفريقيا عام 1969 ، وقتها تعادل الإسماعيلى خارج أرضه 2-2 قبل أن يفوز 3-1 فى مصر ويتوج بأول ألقابه الأفريقية ويصبح أول فريق مصرى يتوج بدورى أبطال أفريقيا، لذا تحمل مباراة اليوم ذكرى لن تُنسى للدراويش بل لجماهير الكرة المصرية عموماً وكانت مباراة الفريقين فى الكونغو قد انتهت بفوز مازيمبى بهدفين دون رد.