كلوب: أهداف صلاح ساهمت في وضع ليفربول الحالي

مصراوي - كتب - محمد همام: قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن الأرقام الذي حققها نجم الريدز محمد صلاح لا تصدق. كلوب أضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ليفربول أمام بيرنلي :"أهداف صلاح هيّ جزء كبير من وضع الفريق حاليًا". ويتواجد صلاح حاليًا في وصافة هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفًا، ليكون مو بفارق هدف واحد عن هداف المسابقة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي. وعن مباراة فريقه السابق أمام إيفرتون :"كان لدينا أربعة أو خمسة فرص في المباراة الماضية عكس المباريات السابقة أتيحت لنا...

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