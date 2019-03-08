"الاقلاع عن التطرف وحمل الكفن والتوبة" .. القيعي يضع شروط المصالحة مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قلل عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي من جدوى مؤتمرات "نبذ التعصب" التى لا تناسب حجم التجاوز الذى وجه فى حق مسئولي النادي الأحمر.

وكان الأهلي قد تغيب عن مؤتمر "نبذ" التعصب الذى دعا إليه أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مسئولي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة للمصالحة وازالة حالة الإحتقان.

وقال القيعي عبر قناة ناديه " المصالحة بإعادة الحقوق لأصحابها وليست بالمؤتمرات".

وضرب مثل قائلاً " الثأر فى الصعيد ينتهي عندما المخطىء يعترف ويحمل كفنه ويترك المعتدى عليه يتخذ قرار بالمسامحة أو لا ".

وتسائل" هل من الإنصاف أن تنتهي الأمور بالأحضان فى المؤتمرات بعد أن تعرض الأهلي للقذف والإهانة وتشويه بالصوت والصورة ؟".

وأكمل " مؤتمر نبذ التعصب بدأ بالهجوم على الأهلي ولم يتم إزالة اسباب الأحتقان".

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وكشف القيعي "رئيس الزمالك يعتقد أنه المجني عليه ويتصور أنه المعتدى عليه المتجاوز فى حقه والذى نأى بنفسه من حضور مثل هذه الجلسات حتى لا يسمع مزيداً من التجاوزات".

وواصل " ننتعامل فى أى موضوع مع أصناف من البشر اخطرهم، المتطرفون الذين كل همهم فى التفسيرات التتى تأتي على هواهم ولن يُصلح أو يغير عقيدتهم أى مؤتمرات وصنف أخر لا يبالي ولا يكترث بالموضوع".

وأضاف " ما يهمنا الصنف الذى ينتظر من التحدث بموضعية ".

وحول شروط انهاء الاحتقالان قال القيعي " البداية برد المظالم بالإعتذار وتوضيح الأمور وتبرئة الأخر".

وأنهى " لا تسىء إلينا ، ولا تدخلنا طرفاً فى صراعك مع اللجنة الأولمبية ، امتنع عن الأذى وأعلن توبتك عن الأفعال السابقة بشرط أن تكون توبة ناصوحة دون العودة إلى الأفعال السابقة".