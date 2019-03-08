بالفيديو والصور.. كيف تشاهد الإسماعيلي في مباراة "المهمة المستحيلة" مجاناً عبر التليفزيون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي مباراة "المهمة المستحيلة" وذلك عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم،الجمعة، فى الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير فى المجموعة برصيد نقطة فيما يحتل مازيمبي الثاني برصيد 7 نقاط وخلفه الأفريقي التونسي برصيد 4 نقاط فيما يتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الإسماعيلي الفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر على مازيمبي ثم الفوز على الأفريقي فى تونس بالجولة الأخيرة فى المجموعة وانتظار هديتين من نظيره الجزائري ، الأولي هزيمة الفريق التونسي فى المباراة التى تلعب فى نفس التوقيت ثم هزيمة مازيمبي فى الكونغو بالجولة الأخيرة.

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ويستضيف ملعب برج العرب تلك المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً التى تنقل فضائياً عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري "الفضائي" للبطولة بتعليق علي محمد علي.

وبحسب قواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فإن التليفزيون المحلي يملك الحق فى بث المباراة أرضياً وهو ما يقوم به التليفزيون المصري الذي أعلن عن بث المباراة أرضياً .

ولاستقبال المباراة عبر التليفزيون عليك اتباع بعض الخطوات إذا كنت تملك إريال أو لا، وهي: