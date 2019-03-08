فى انتظار المستحيل .. تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يتمسك الإسماعيلي بالسيناريو "المستحيل" وذلك عندما يستضيف مازيمبي فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم،الجمعة، على استاد برج العرب، فى الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير فى المجموعة برصيد نقطة فيما يحتل مازيمبي الثاني برصيد 7 نقاط وخلفه الأفريقي التونسي برصيد 4 نقاط فيما يتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الإسماعيلي الفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر على مازيمبي وهزيمة منافسه الأفريقي أمام شباب قسنطينة فى المباراة التى تلعب فى نفس التوقيت من أجل انتظار النصف الثاني من المستحيل فى الجولة الأخيرة.

وسيكون الأسماعيلي مطالباً فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى حالة تحقق النصف الأول ، الفوز على الأفريقي فى عقر داره وانتظار هزيمة قسنطينة لمازيمبي على ملعبه ليستاوي مع الأخير فى النقاط ويصعد بفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة حيث إنه خسر من الفريق الكونغولي 0-2 فى الجولة الأولي.

ومن المنتظر أن يلعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

Advertisements

حراسة المرمي : محمد فوزي.

الدفاع : أسامة إبراهيم، باهر المحمدي ، ريتشارد بافور، طه عادل.

وسط الملعب : إبراهيم عبد الخالق ، عماد حمدي ، وجيه عبد الحكيم.

وسط هجوم : عبد الرحمن مجدي ، كريم بامبو.

الهجوم : شيلونجو.